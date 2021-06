Leslie Shaw anunció mediante sus redes sociales que ahora se encuentra trabajando de la mano de la disquera Vla Music Entertainment. Y es que la cantante señaló que ya se encuentra produciendo lo que será su próximo disco.

“Me siento super cómoda trabajando con ellos, tengo el estudio a mi disposición, componemos, producimos. Estoy en un momento de mi carrera en el que quiero seguir evolucionando y experimentando sonidos nuevos y en Vla Music nunca me dicen que no”, comenzó diciendo.

“Soy una mujer luchadora y no me gusta ponerme límites. En este momento decidí cambiar, quizá mas adelante vuelva a cambiar, pero estoy contenta con las decisiones que estoy tomando”, agregó.

En ese sentido, la rubia comentó que no considera una retroceso el hecho que haya cambiado de disquera, pues se encuentra aprendiendo mucho más. “No ha sido un retroceso. Yo soy de esas mujeres que no se queda quieta, trato de avanzar. Para todos los artistas son épocas difíciles pero estoy agradecida con mis fans. No creo que haya retrocedido, al revés, siento que he madurado como artista y compositora”, expresó para Trome.

TE PUEDE INTERESAR