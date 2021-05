La cantante Leslie Shaw sorprendió a sus seguidores al realizar un TikTok relacionado a las drogas. Al respecto, el periodista Samuel Suárez especuló que la cantante estaría intentando causar polémica luego que su nueva canción no tuvo el éxito esperado.

“Aquí todavía causa escándalo hablar sobre su consumo y es cuestionable una figura pública que trabaja con marcas, se atreva a jugar con el tema hasta para causar controversia. Este tiktok ha generado tantas reacciones y ya supera el medio millón de vistas en unas horas, ya quisiera la colorada esas vistas estén en su videoclip”, señaló el periodista.

El popular ‘Samu’ también contó que un tiktoker destapó la estrategia de Leslie Shaw para ganar reproducciones en su nueva canción.

“Tiktoker pone al descubierto interesante estrategia de Leslie para que su nueva canción pegue. Lo que me parece curioso es que no le haya puesto pauta, para los que no saben, muchos famosos pagan a YouTube para que sus canciones les salga como publicidad y así genere vistas, cuesta duro sí, pero los números es un status e invierten su dineral. ¿No se han puesto a pensar cómo algunos artistas nacionales tienen millones de vistas en una semana y su canción no pega ni truena? Ya, le puso pauta”, señaló Samuel Suárez.

En efecto, el tiktoker publicó un audio que Leslie Shaw le envió donde se escucha que la cantante le pidió bailar su nueva canción en esta red social:

“Hola, acabo de lanzar una canción y mis fans me piden un tiktok tuyo, así que te lo mando a ver si te animas a hacerlo, yo te prometo que te comparto por aquí, por el tiktok, por todos lados”, indicó.

Instagram - Samuel Suárez comenta sobre Leslie Shaw - diario OJO





