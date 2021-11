El programa ‘Mujeres al mando’, fue el lugar donde Leslie Shaw, reveló el precio de su costosa dentadura con incrustaciones de diamantes y negó que esté asegurada por medio millón de dólares.

Su costosa dentadura se la habría realizado un famoso joyero que trabajó con grandes figuras como J Balvin, el joyero le habría regalado la dentadura con diamantes a Leslie Shaw, valorizada en 15 mil dólares aproximadamente, según confirmó la cantante.

“Conocí a un joyero que trabaja con J Balvin, con Arcángel. Me gustaron sus joyas y me envió de regalo (los diamantes). Me mandó un molde para que yo le mande mi dentadura y ya pues... si es regalo, tengo que aprovechar (...) Yo tengo todos los dientes de abajo (con implantes de diamantes) y será más o menos entre 10 mil, 15 mil dólares”, confesó Leslie Shaw.





