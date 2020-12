Leslie Shaw se encuentra viviendo en Estados Unidos desde inicios de año con el objetivo de buscar la internacionalización de su carrera musical. Sin embargo no deja de lado los cuidados de su salud en plena crisis sanitaria que se vive alrededor del mundo, y así lo demostró al hacerse una prueba de COVID-19.

A través de sus redes sociales, la cantante sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo hacía cola con su vehículo para realizarse el descarte de coronavirus en Miami, Florida.

“Me voy a hacer la prueba del COVID-19 en el carro. Sé que te ponen un palo acá por la garganta, voy a ver si puedo filmar, para que vean. Me han puesto mi número ahí (en la luna del auto)”, dijo la intérprete de ‘La Faldita’. “Ay, no pude filmar, me metieron la cosa esa hasta el cerebro”, dijo Leslie entre risas

A pesar de que no lo dijo, la artista nacional habría dado negativo al coronavirus, debido a que se conoce que a quien da positivo le piden ponerse a buen recaudo y guardar cuarentena por dos semanas.

TE PUEDE INTERESAR