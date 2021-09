La cantante Leslie Shaw está dando de qué hablar en las redes sociales luego de compartir un video en el que mostró el nuevo detalle que decidió incrustar en su dentadura.

Esta vez la interprete de “Estoy Soltera” y “La Faldita” recurrió a su cuenta de Instagram para lucir sus brillantes dientes, es que Leslie se colocó una regular cantidad de diamantes en la mayor parte de su dentadura.

“Amo mis nuevos dientes. Diamond in my teeth´s (Diamantes en mis dientes)”, escribió la rubia en una de sus historias. Minutos después, la exrockera volvió a postear en su red social un agradecimiento a las personas que le hicieron este nuevo cambio.

“Son lo máximo”, afirmó la cantante.

De pelirroja a cabello rosa: los cambios de Leslie Shaw

Leslie Shaw es una de las artistas más camaleónicas de la farándula local. La artista peruana no tiene problemas en renovar su look constantemente. La actriz se ha caracterizado por lucir un estilo particular con tatuajes y ropa mayormente holgada, sin embargo, es la primera vez que se le ve sometiéndose a un cambio tan radical.

