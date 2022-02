La cantante Lesly Águila sorprendió a sus seguidores al revelar que tiene planes tener hijos con su novio, aunque descartó estar embarazada en este momento.

A través de Instagram Stories, un usuario preguntó a Lesly Águila por su pareja, a quien no suele exponer en redes: “Nombre y apellidos del hombre con quien vas a pasar el resto de tu vida, futuro esposo y padre”.

“Dios es tan bueno que me ha bendecido con este hombre. G. Paolo Ayala Michilot”, respondió Lesly Águila.

“Cuéntanos si ya tienes planes de un bebé con tu novio y en cuánto tiempo lo planificaron”, preguntó otro usuario. La cantante de Corazón Serrano explicó que sí tiene planes de tener bebés.

“La verdad que sí, tenemos muchos planes juntos, incluido un bebé cuando Dios lo permita”, comentó. Sin embargo, Lesly Águila descartó estar embarazada:

“Ustedes que creen? Jaja, no chicos! Se me ha especulado mucho sobre este tema y la verdad NO! El día que esté lo voy a gritar a los 4 vientos ya que es algo que anhelo con todo mi corazón”, respondió.

Fuente: Instagram Lesly Águila

