¡Fuerte y claro! Lesly Castillo decidió romper su silencio y declaró en exclusiva para el portal web de espectáculos, “Instarándula”, donde fue consultada sobre el escándalo que se ha desatado en la farándula local, tras el ampay de Luciana Fuster besando apasionadamente a Patricio Parodi.

Y es que recordemos que tras este encuentro, captado por las cámaras de Magaly Medina, la modelo fue acusada de “haber roto los códigos de amistad” con Flavia Laos, expareja del integrante de “Esto es Guerra”.

“Uno siempre tiene que tener códigos, se los digo por experiencia, porque esto se trata de valores. Tú no puedes meterte jamás con el marido de la amiga o con el mejor amigo. No es bueno, nunca va a terminar en buen puerto”, comenzó diciendo Lesly.

En ese sentido, la exmodelo arequipeña, aseguró que la única culpable en esta polémica, no solo sería Luciana Fuster, sino también Patricio Parodi.

“Yo creo que las jovencitas deberían tener más cuidado para que no queden mal, pero no sé si últimamente sean las hormonas. Aconsejaría que tengan cuidado, si quieren mantener a una amiga, tengan cuidado de caer en la tentación”, agregó.

“Es inexperta, todavía no sabe lo que es la amistad. Aunque ella no solo es la culpable ahí ah, hay otro culpable ahí. Por más que es amiga de su ex, hay culpa por ambas partes”, finalizó diciendo.

