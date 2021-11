Janet Barboza no pudo con su genio y dio con palo a la periodista Magaly Medina, aprovechando su entrevista con Giuliana Rengifo en ‘América Hoy’. Aunque nunca quiso mencionar directamente su nombre, la popular ‘Rulitos’ arremetió con todo y hasta tildó a la ‘Urraca’ de “tóxica”.

Y es que luego de hablar con la cantante de cumbia, la conductora de TV recordó la información que salió en un periódico, en el año 2015, de que supuestamente Giuliana Rengifo tuvo intimidad con Alfredo Zambrano en su casa de La Molina.

Durante una secuencia con la psicóloga Lisbeth Cueva, Janet Barboza, Ethel Pozo y Yahaira Plasencia se pusieron a cantar - a todo pulmón - el tema ‘Amor mío, déjala’. La especialista les llamó la atención por cantar tan eufóricamente esta canción, y Janet respondió:

“Yo la he cantando porque me acordé que alguien le lloraba y le lloraba a su actual cuando Giuliana (Rengifo) nadaba en su piscina y la otra estaba ‘amor mío déjalaaa’ (...) nosotros no rogamos, cantamos la canción, pero sí hay una tóxica que ruega”, señaló Janet Barboza.

Cabe mencionar que propia Giuliana Rengifo, durante su entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, confirmó que el notario la invitó a su casa, pero que a ella no le gustan las piscinas.

“¿No escuchaste eso que dijeron sobre la piscina? pero a mi no me gusta la piscina. Han dicho tantas cosas... Yo sí fui a la casa de La Molina muchas veces”, comentó la cumbiambera para ‘Amor y Fuego’.

TE PUEDE INTERESAR