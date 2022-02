La influencer Lesly Castillo estuvo de vacaciones con su familia en México. En su viaje de regreso al Perú, las hijas de la modelo hicieron terribles berrinches en el avión.

Así lo contó la propia Lesly Castillo, quien en Instagram compartió fotos donde se la ve en el avión con sus hijas, Charlotte y Chiara: “Así fue el viaje de México, cansada, mi esposo tomando las fotos”.

“Solo las mamás sabemos lo agotador es que viajar con bebés, encima rogar que no lloren para no molestar a los demás pasajeros y no te miren mal”, señaló Lesly Castillo. Sin embargo, esto no pasó; por el contrario, las hijas de Lesly hicieron berrinche.

“Pero adivinen qué hicieron las niñas? Se la pasaron gritando y llorando en todo el vuelo, no les recomiendo viajar con bebés tan pequeños, no disfrutarán su viaje, mejor que crezcan… cuántas mamás se identifican conmigo!”, se lee en su publicación.

Hija de Korina Rivadeneira también hizo berrinche

Recientemente, Korina Rivadeneira también contó que su hija hizo berrinche en el avión: “Oficialmente el peor vuelo de mi vida!!! Lara no dejó de patalear, llorar y gritar. Hasta ahora no entiendo porqué!”.

“Su pañal estaba bien, durmió antes del vuelo así que no pudo ser estrés, la alimenté bien, le puse videos, tenía su chupón, no le faltó nada... pero Dios mío qué fue eso!???”, comentó la esposa de Mario Hart.

