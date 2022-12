El 27 de diciembre de 2022, Lesly Castillo y su esposo, el empresario minero Albert Motta, celebraron el cumpleaños de su hija mayor, Charlotte, con una espectacular fiesta infantil.

A través de Instagram, Lesly Castillo mostró los avances de la hermosa decoración de la fiesta: “Estamos armando recién la mesa de dulces, he traído creo que muchos dulces para los niños. Aún estoy así, estamos armando todo, me falta traer más dulces, esta es la segunda mesa. Todavía no les enseño porque todavía no terminamos de decorar, pero ahí vamos”, dijo la influencer.

Lo que se observa en las imágenes es que la fiesta se realizó con la temática de la princesa de Disney Rapunzel, con tonalidades rosas y moradas. Además, Lesly Castillo colocó varias mesas para sus invitados.

A través de Instagram, Lesly Castillo también dedicó unas emotivas palabras a su hija: “Desde que nos enteramos que ibas a llegar, la alegría entre tu papá y yo creció. El sentirte dentro mío, con cada patadita, con cada control médico donde escuchaba tus latidos, me llenaba de ganas de tenerte en mis brazos”.

“El día que naciste para tu papi y para mí fue el día más feliz de nuestras vidas. Nunca pensé tener tanta felicidad,que una personita podía cambiar tanto mi mundo y soy feliz viviendo contigo, aprendiendo juntas a ser madre e hija. Feliz cumpleaños mi princesa Charlotte, mi amor, esto recién empieza.te amo hasta el infinito”, se lee en el post de Lesly Castillo.

