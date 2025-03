Esta es una de las mejores noticias para los seguidores del punk rock: Buzzcocks, una de las bandas pioneras del punk rock inglés visita el Perú por primera vez. Ofrecerá una presentación este 31 de mayo en el Yield Rock de la Plaza San Martín.

Será un show íntimo y con capacidad limitada, donde podrán ver de cerca al guitarrista Steve Diggle y compañía. La banda nacida en Bolton (Inglaterra) a fines de los años setenta, y considerada como una de las grandes influencias de la escena musical de Manchester, llega a Lima para descargar su arsenal de éxitos, repasando material de todos sus trabajos, desde Another Music in a Different Kitchen hasta el Sonics in the Soul lanzado el 2022.

Guitarrista Steve Diggle. Foto: Difusión.

Es una ocasión inigualable para escuchar a Buzzcocks en Lima, teniendo en cuenta que estará compartiendo escenario este 2025 con Sex Pistols y The Stranglers en diversos festivales.

Cabe resaltar que los Buzzcocks han sido referencia para importantes bandas y artistas como The Libertines, Green Day, The Offspring, entre otros.

Las entradas están en preventa hasta el 30 de abril en Ticketmaster a S/ 150.00 (sin incluir comisión ni impuestos).

TE PUEDE INTERESAR