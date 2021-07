Este jueves, Radio Panamericana recibió la visita de Leyla Chihuán y la excongresista ya no tuvo problemas en burlarse del apodo recibió hace un tiempo por estar supuestamente sin dinero.

Es así que los actores cómicos, Danny Rosales y Carlos Vílchez, quisieron hacer un TikTok junto a la deportista haciendo referencia a lo que pasó en el 2018.

En la escena se ve a ambos buscando prestarse dinero hasta que ven a la excongresista. “Oye Leyla, ¿no tienes 20 soles que me prestes?”, cuestionó Vílchez, mientras que Rosales le pide 10 soles.

Leyla Chihuán se burla del apodo que recibió al ser congresista y ya no le importa que le digan “Chihuán”. (Fuente: Tiktok Radio Panamericana)

“Estoy ‘Chihuán’, par de cojudos”, contesta Leyla haciendo referencia a que está “misia” con un dedo en el cuello y se va de la escena. Los actores y figuras de Radio Panamericana se ríen ante el hecho.

Cabe señalar que en el 2018 la deportista fue duramente cuestionada debido a que señaló que su sueldo de congresista (más de 15 mil soles) no le alcanzaba.

“Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país”, comentó.