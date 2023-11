Leysi Suárez se presentó en el programa Magaly TV, La firme, para revelar detalles del fin de su relación con su esposo Jaime La Torre, luego que se difundieran imágenes en las que aparece ingresando a un hotel con otra mujer.

Cabe mencionar que la bailarina le contó a Magaly Medina que su expareja le dijo que el ampay “era mentira” y que incluso hasta se arrodilló para negarlo.

“Teníamos una relación de casi 10 años. Éramos una pareja perfecta, el ejemplo de mi familia y amistades. Nunca hemos tenido una pelea fuerte, pero uno no termina de conocer a la persona que duerme contigo. Un día antes del primer ‘ampay’ estábamos en la casa de su familia, me besaba, me hacía piojitos”, contó Leysi Suárez

Te puede interesar