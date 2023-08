Leysi Suárez se retira temporalmente de los eventos: “Volveré con fuerza”

Leysi Suárez tuvo que afrontar la infidelidad de su esposo y el fallecimiento de su padre, recientemente comunicó en sus redes sociales que dejará temporalmente sus eventos debido a un diagnóstico que aqueja su salud.

“Ayer saliendo de mi trabajo me acerqué al doctor por un dolor que me aquejaba hace unos días, una afonía y un dolor muy fuerte en la garganta. Lastimosamente, el doctor me dio una penosa noticia; tengo una hemorragia local en una cuerda vocal, el cual me obliga con todo el dolor de mi corazón a dejar por unos días mi trabajo y cancelar mis eventos este fin de semana ”, escribió.

La cantante comentó que en las últimas fechas su trabajo ha sido su mejor terapia, no obstante, debera guardar reposo absoluto.

“ Ustedes saben que el trabajo siempre ha sido mi mejor terapia, pero tengo que acatar lo que corresponde. Tengo descanso médico absoluto, el proceso será corto, pero volveré con toda la fuerza a seguir trabajando y llevando lo mejor a mi público. ¡Volveré con todas las energías recargadas, se los prometo!”, agregó.

