Guillermo Chunga, más conocido como “Liendrita”, perdió la vida esta semana de siete balazos y luego de presentarse en el programa “Andrea” de Andrea Llosa.

El programa “Magaly TV La Firme” compartió las declaraciones de Jonathan Cáceres, amigo de ‘Liendrita’, quien contó los últimos minutos de vida de su amigo.

“Liendrita me miraba y me hacía así...mano resiste por favor resiste hermano. Mano se desangró rapidísimo, dos minutos y ya estaba muerto”, contó Cáceres.

El amigo del cómico cuyo asesinato ha conmocionado también reveló que quizá él también hubiera muerto si no hubiera corrido con suerte. “Yo me he cubierto la cara, me ha caído un balazo, si la bala no se mete en el hueso, yo me muero”.

Jonathan Cáceres también reveló que horas antes del asesinato, ‘Liendrita’ le dijo que la familia de Lucero, la mujer que lo denunció en el programa “Andrea”, lo había amenazado.

“Escúchame, ese hue** me dijo, me ha llamado la familia de la Lucero, me ha dicho que me va a matar cholo”.

Por su parte, ella sostuvo que tiene la conciencia limpia. “Yo no soy ninguna asesina, yo he venido acá a dar la cara”, dijo la joven entre lágrimas.

