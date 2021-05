¡Escándalo! Linda Caba, la cantante de Explosión de Iquitos, se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras ser acusada por exintegrantes de la agrupación de haber tenido un mal comportamiento con ellos “ todo por ser la novia del dueño del grupo”.

Luis André, uno de los vocalistas de la orquesta, comentó para el programa de Magaly Medina, que se encuentra bastante indignado por no haber sido convocado a las giras de promoción en Lima.

“Linda Caba es la mujer de Raúl Flores (dueño de la agrupación), ella considera si una persona no le cae bien, simplemente esa persona no va. Más que nada pasa con mujeres. Si no te llevas con la que ahora es la protagonista, ya prácticamente anda buscando otro grupo... Actualmente Explosión de Iquitos está siendo representado por Linda”, dijo el cantante.

Por su parte, Stefany Ramírez, exintegrante de la agrupación de Iquitos, también reafirmó estas declaraciones e indicó que Linda Caba llegó al punto de tratarla mal y minimizarla.

“Mi experiencia ha sido pésima con ella, ha sido horrible. Ella me trataba como que ella se viste mejor, minimizándome y yo lloraba mucho. Siempre ha tenido su corona, de repente por estar con el hijo del dueño”, expresó muy molesta.

