En 1989 se estrenó “Mira quién habla”, una comedia romántica estadounidense que se convirtió en todo un éxito. Debido a la gran recepción del público tuvo dos secuelas: “Mira quién habla también” (1990) y “Mira quién habla ahora” (1993), que contó con sus actores principales y varios integrantes del elenco de la primera película. Como han pasado más de tres décadas desde que llegó a la pantalla grande, muchos se preguntan qué pasó con los histriones que aparecieron en ella.

Antes de darte esos datos, te mencionamos que el filme fue protagonizado por John Travolta y Kirstie Alley, quienes interpretaron a James y Mollie. El papel del pequeño Mikey estuvo a cargo de cuatro menores, toda vez que lo representaron en diferentes etapas desde que nació.

JACOB HAINES

Jacob Haines dio vida al pequeño Mikey cuando estaba creciendo. De acuerdo con varios medios, tras participar en “Mira quién habla” no siguió una carrera en el mundo de la actuación, aunque estudió danza e interpretación.

Se casó y tiene una familia. Además, trabaja como bailarín en el parque Disney, publicó 20 Minutos.

Jacob Haines como el pequeño Mikey en “Mira quién habla” (Foto: TriStar Pictures / Twitter de Look At Them Now!)

JOHN TRAVOLTA

John Travolta interpretó a James Ubriacco, un joven taxista del que se enamora Mollie. Tras haber participado en la trilogía de “Mira quién habla” (1989, 1990 y 1993), su carrera siguió en ascenso. Entre las decenas de producciones que participó están “Pulp Fiction”, “Cómo conquistar Hollywood” (1995) con el que ganó un Globo de Oro en la categoría Mejor Actor - Comedia o Musical, “Primary colors” (1998) y “Hairspray” (2007).

Sin embargo, su éxito decayó con las películas “Battlefield Earth” (2000) y “Gotti” (2018), que lo llevaron a ser muy cuestionado. Pese a ello, en 2016 fue premiado con el Primetime Emmy por su papel como productor de la serie de televisión “The People v. O. J. Simpson: American Crime Story”, en la que también actúa. Él nació el 18 de febrero de 1954 y actualmente tiene 68 años.

John Travolta como James Ubriacco en “Mira quién habla” (Foto: TriStar Pictures / AFP)

KIRSTIE ALLEY

Kirstie Alley tuvo el papel de Mollie, una mujer que queda embarazada de un hombre casado, pero que al conocer a James se da una nueva oportunidad en el amor. También participó en la trilogía de “Mira quién habla” (1989, 1990 y 1993) y siguió su carrera en la actuación apareciendo en más de películas y series como “Un cariño muy especial” (1994), “The Last Don” (1997), “El secreto de Verónica” (1998), “David’s Mother” (1994) con el que ganó un Premio Emmy en la categoría Mejor actriz-miniserie o telefilme.

Además de actuar fue productora y guionista, pero dejó de existir a los 71 años, el 5 de diciembre de 2022 a causa de un cáncer de colon que le habían diagnosticado recientemente.

Kirstie Alley como Mollie en “Mira quién habla” (Foto: TriStar Pictures / AFP)

GEORGE SEGAL

George Segal interpretó a Albert, el padre del hijo de Mollie. Tras su paso por la primera película de 1989 y un cameo en la tercera de 1993 en “Mira quién habla ahora”, continuó haciendo películas y actuando para series televisivas, así como el teatro. Estuvo en producciones como “Fiesta de despedida” (1996), “The Mirror Has Two Faces” (1996), “Just Shoot Me!” (1997-2003), “Love and Other Drugs” (2010), “Elsa & Fred” (2014), “Los Goldberg” (2012-2021), entre otras.

Falleció a los 87 años, el 23 de marzo de 2021, debido a complicaciones por una cirugía de ‘baipás’, según precisó su esposa.

George Segal como Albert en “Mira quién habla” (Foto: TriStar Pictures / AFP)

OLYMPIA DUKAKIS

Olympia Dukakis interpretó a Rosie en el filme. Tras participar en la trilogía siguió su carrera en cine y televisión participando en producciones como “Mr. Holland’s Opus” (1995), “Touched by an Angel” (1996), “A Match Made in Heaven” (1997), “Juana de Arco” (1999), “Lejos de ella” (2006), “Montana Amazon” (2009), “Bored to Death” (2010-2011), “The Infiltrator” (2016), “Historias de San Francisco” (2019), entre otras.

Ella dejó de existir a los 89 años, el 1 de mayo de 2021. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.