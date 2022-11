Christian Thorsen es, probablemente, uno de los actores más recordados de las primeras temporadas de “Al fondo hay sitio”. El artista interpretaba a Raúl del Prado “Platanazo”, uno de los amores de Charito en la ficción.

Para tristeza de muchos de sus fans, Thorsen no retornó en la novena entrega de la producción. Es más, se sabe que se retiró de la televisión luego de su paso por “AFHS”.

¿Quieres conocer más detalles al respecto? A continuación, descubre qué pasó con Christian Thorsen, el popular “Platanazo” de “AFHS”, tras su salida de la serie de América TV.

¿CÓMO FUE LA DESPEDIDA DE CHRISTIAN THORSEN DE “AL FONDO HAY SITIO”?

Cristian Thorsen fue parte de “Al Fondo Hay Sitio” desde el 2009 hasta el 2015. Según el testimonio del creador de la serie, Efraín Aguilar, su personaje no apareció en la octava temporada de la producción, emitida en el 2016, debido a que tuvo un “buen final”, pues se casó y tuvo un hijo con Viviana (Gianella Neyra).

“Ya no está, por disposición de los guionistas. Su personaje no tenía mayor aporte, pero queda abierta, como siempre, la posibilidad de que pueda regresar”, explicó el productor al programa Al Aire.

Sin embargo, esta versión se contradijo con la del propio Thorsen, quien señaló que había sido despedido abruptamente por Aguilar.

“La forma en la que Efraín Aguilar me lo comunicó (el despido) fue bien bruta. Muy poco agradecido, me llamó por teléfono para decirme que ‘hasta aquí nomás llegaba’. Así nomás, después de tantos años. Si me hubiese mirado a los ojos, dado la mano y agradecido, yo no tendría problemas con él. Pero ni los que yo consideraba mis amigos se acercaron a hablarme de eso”, afirmó el intérprete a Hildebrandt en sus trece.

Christian Thorsen como Raúl del Prado durante su boda con Viviana en "Al Fondo Hay Sitio" (Foto: América TV)

¿QUÉ PASÓ CON CHRISTIAN THORSEN TRAS SU SALIDA DE “AL FONDO HAY SITIO”?

Cristian Thorsen se retiró de la televisión tras su paso por “Al fondo hay sitio”. Así lo anunció tras revelar que no le gustaba cómo “se manejaban las cosas de manera interna”, al referirse a la serie, y al mostrarse en desacuerdo con algunos contenidos de las producciones locales.

“No volveré jamás a la televisión abierta, no quiero ser parte de la m***** en la que se ha convertido. Se ha perdido la vergüenza”, le dijo a Hildebrandt en sus trece.

No obstante, el artista continuó trabajando en la actuación. En el cine, por ejemplo, participó en la película “Amigos en Apuros” (2018) del director Joel Calero. El rol que interpretó fue el de Fico y estuvo acompañado de Lucho Cáceres y Luciana Blomberg en el reparto.

También ha sido parte de diversas obras de teatro. En el año 2016, protagonizó “Hamlet”, producción dirigida por Roberto Ángeles y en donde interpretó al Rey Hamlet. Más adelante, trabajó en “Mamma Mía!” (2017) del director Juan Carlos Fisher. En esta puesta en escena, le dio vida a Bill Austin.

Lucho Cáceres, Joel Valero y Cristian Thorsenn fueron parte del proyecto "Amigos en apuros" (Foto: Cristian Thorsen / Instagram)

FOTOS ACTUALES DE CHRISTIAN THORSEN

Christian Thorsen también tiene presencia en redes sociales. Tan solo en su cuenta de Instagram acumula más de 15 mil seguidores y comparte diversas fotografías con sus fans. A continuación, te mostramos algunas de las instantáneas que difundió recientemente la estrella peruana en esta plataforma digital.

El actor en una instantánea que compartió a través de sus redes sociales (Foto: Christian Thorsen / Instagram)

Un selfie del intérprete (Foto: Christian Thorsen / Instagram)