Juan Manuel Vargas contó anécdotas de su esposa Blanca Rodríguez y sus hijos, en una entrevista para el canal de Youtube de Jesús Alzamora. En el adelanto del video, el exfutbolista cuenta un suceso curioso en el quinceañero de su hija.

“ Cuando hubo el quinceañero de mi hija no puse trago y ya los chibolos se salían del parque y venían... Uno es antiguo, y veía que estaban movidos, encontré a uno en mi cuarto, me dijo ‘señor, perdón, me he perdido’. Le quería meter un patadón por las escaleras ”, manifestó Vargas.

Luego de las risas, el ‘Loco’ Vargas aseguró que su esposa lo tiene al tanto de las actividades que hacen sus cinco hijos y que por esa razón confía en ella.

“Entonces dije, yo por mi hija... Su mamá la deja, Blanca me cuenta, está con su amiguita, no te creas pendej... contigo me la agarro, a mi hija le pasa algo, contigo me la voy a agarrar”, agregó.

