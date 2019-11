Lorelein Palao tiene 27 años. Está por acabar Administración de Empresas y Marketing en la UPC. No tiene experiencia en el sector público, pero sostiene que “con vocación se pueden cambiar las cosas”.

La hermana de los conocidos Agustín y Said Palao, que hace unos años participó en “Combate”, postulará al Congreso por el partido Democracia Directa.

La joven chalaca quiere hacer reformas en la educación, la salud y el deporte, desea que le den una oportunidad y que no la estigmaticen por haber sido "chica reality".

¿Por qué quieres ser congresista?

Mi postulación se debe a una motivación por querer hacer un cambio. Yo creo que podemos dejar las reformas políticas necesarias para que el siguiente Congreso haga las cosas de una manera diferente, lleve una línea justa y representativa. Decirte que voy a hacer "el cambio", eso no.

¿Qué quieres hacer por los peruanos en este año y medio?

Mis propuestas están orientadas en temas de salud, educación y deporte. Quiero que la educación física se tome con profesionalismo. Otro es el tema de la educación para la salud mental. En los colegios nacionales hay muchos problemas en cuanto a padres separados, maltrato hacia la mujer, niños golpeados. No hay una institución dentro del colegio que ayude al niño y se preocupe por la familia. Debería de haber un equipo multidisciplinario. Pienso en las futuras generaciones.

¿Crees que haber sido “chica reality” te juegue en contra?

Yo estoy agradecida con “Combate” porque me ayudó a solventar mis estudios. No me avergüenza. Y no considero que me juegue en contra, porque yo nunca estuve metida en ningún escándalo. Solo pido que no me estigmaticen por haber estado en un reality.

¿Estás llevando otros estudios pensando en el Congreso?

Voy a llevar un diplomado en Gestión Pública. Sí, tengo 27 años, no tengo experiencia en el sector público, pero yo considero que en la política, más que tener la experiencia, es la vocación de servicio. Política es querer hacer un bien a la sociedad, más que ingresar por otros tipos de intereses. El Congreso anterior, más que ver las necesidades del pueblo, vio necesidades personales. Este es un reto de valientes y lo estoy asumiendo con todo el compromiso. Me estoy preparando. Este es el inicio de mi carrera política, porque yo tengo una vocación por ayudar y hacer las cosas diferentes.

¿Estuviste de acuerdo con el cierre del Congreso?

Sí, porque no permitía avanzar. El congreso debería velar por los intereses del país, no por los de un partido político. El objetivo se desvirtuó. Si seguíamos en esa línea, ¿qué nos podía esperar?

¿Qué religión profesas?

Te puedo decir que no estoy ni bautizada. No pertenezco a ninguna congregación, pero sí soy creyente de Dios.

¿Estás a favor del aborto?

Yo creo que es una decisión muy personal. No aprobaría una ley al respecto porque es un tema muy delicado. Es una responsabilidad que asume una persona. La criatura no tiene la culpa. En ese sentido, no apoyaría el aborto.

¿Qué posición tienes con respecto a la unión civil o al matrimonio homosexual?

Cada persona es libre de hacer lo que le parezca, pero considero que ahora hay problemas principales a los que abocarnos. No tendría un "no", porque cada uno es libre de tomar la decisión que le haga feliz.

¿Estuviste de acuerdo con el indulto a Fujimori?

No, porque cada quien merece una pena de acuerdo a la acciones que comete. Cada quien tiene que pagar por las cosas malas que hace. ¿Por qué indultar a una persona que cometió tantos errores?

¿Qué harías desde el Congreso para acabar con la corrupción?

Se deben hacer leyes más rigurosas, más drásticas,en cuanto a las sanciones que damos por corrupción. Quisiera que el pueblo haga un voto consciente por renovar el Congreso.

Lorelein estuvo en “Combate” entre 2014 y 2015.