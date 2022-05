La periodista Lorena Álvarez confirmó que se casará el próximo 4 de junio de 2022 y contó todos los detalles de su enlace matrimonial con el director Álvaro Sarria.

A través de Instagram Stories, Lorena Álvarez contó que se casará por civil y habrá entre 120 y 140 invitados, los cuales son las personas más cercanas a la pareja: “Ese es exactamente el tipo de gente que no hemos invitado, aquellos que no les interesa tu unión, no les interesa tu feeling, tu momento, sino que quieren ir a tomar y a chupar gratis, esa gente no está invitada”, comentó.

“Vamos a disfrutar a mil, hasta que nos duela los pies, hasta que nos duela la punta del pelo, o sea, todo el cuerpo, pero yo voy a morir en mi ley, eso sí: me caso con tacos, bailo con tacos y disfruto con tacos”, adelantó la periodista sobre la fiesta.

Lorena también contó cómo será la torta del matrimonio: “La torta es un semi-naked cake de dos pisos, tiene unas flores, de zanahoria, y la está haciendo una amiga que es una trome, pastera profesional”.

Sin embargo, la periodista no llevará el clásico bouquet: “Es cierto, no voy a llevar bouquet y ha sido todo un drama (...) había gente hermosa que me quería regalar bouquet, no es un tema de presupuesto, es un tema simplemente de gustos, no me gusta llevar nada en la mano porque yo hablo con las mano, si se dan cuenta”.

La periodista también se mostró emocionada al revelar que la ahijada de su novio llevará los anillos acompañada de los hijos de ambos.

Asimismo, Lorena Álvarez emocionó a sus seguidores al contar que su hermano le regalo los aros de matrimonio por adelantado: “La historia es súper linda porque los mandamos a hacer y cuando ya estaba todo listo (...) cuando ya los estábamos recogiendo, de pronto un papel decía ‘no, no cuesta nada, es un regalo del padrino’, el padrino es mi hermano, es su regalo”.

Fuente: Instagram @lorealvareza

