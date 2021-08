Luego de que la prensa no pudiera cubrir el reconocimiento de Pedro Castillo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, la periodista Lorena Álvarez utilizó sus redes sociales para alzar su voz de protesta.

“Y la prensa no pudo cubrirlo. No solo no pudimos ingresar, ahora hasta ponen rejas que impiden grabar los alrededores de Palacio de Gobierno, la vía pública. ¿Qué sigue?”, escribió vía Twitter la presentadora de televisión.

Tras ello, la conductora de televisión recordó un lamentable pasaje de su vida, ocurrido en enero del 2010 en compañía de su camarógrafo de “Reporte semanal”, Alonso Amado.

“Recuerdo una vez que la policía me detuvo junto a mi camarógrafo por grabar los exteriores de Palacio. Decomisaron la cámara, querían borrar el material. Claro, era el Palacio de Miraflores en Venezuela cuando Hugo Chávez era presidente. ¿Así nos vamos a poner en el Perú?”, agregó en dicha red social.

La presentadora, quien tenía 25 años en aquel entonces , calificó la experiencia como “terrorífica” a través de sus historias de Instagram.

