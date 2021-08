A finales de agosto, Lorena Meritano fue noticia tras anunciar que quedó descartada su participación de la tan esperada segunda temporada de “Pasión de gavilanes”. Al respecto, la actriz argentina señaló que no será parte de la secuela porque su personaje, Dínora Rosales, murió en la ficción; aunque no lo descartó por completo asegurando que en la ficción cualquier cosa puede pasar.

Lo cierto es que Lorena Meritano ha hecho este anuncio en medio de la gran expectativa que tienen los televidentes de América Latina que han esperado casi 20 años para ver la continuación de la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Erizondo de “Pasión de gavilanes”, que, por cierto, hasta el momento, todos los detalles de la nueva historia se mantienen en estricto privado.

Pero no ha sido la única confesión de Meritano. Pocos días después de dar a conocer que quedó fuera de “Pasión de gavilanes 2”, la intérprete fue invitada del programa “Lo sé todo” de Canal Uno y allí reveló algunos detalles de un pasado oscuro que nadie sabía hasta ahora: fue adicta a la cocaína.

LORENA MERITANO ERA ADICTA A LA COCAÍNA

No será el primer caso que conozcamos de famosas estrellas caigan en la adicción de alguna sustancia tóxica, pero son pocas las que deciden salir al frente y contar su verdad, no solo para aliviar el peso que llevan encima, sino para que con su testimonio inviten a sus seguidores a no caer en ellas. Es el caso de Lorena Meritano, que abrió su corazón en el show de Canal Uno.

En la conversación, la argentina desveló que en su juventud vivió épocas realmente oscuras. “Fui adicta a la cocaína por cinco años y tuve la fortuna de poderlo superar yo sola, no le pedí ayuda a nadie. Sin embargo, no todos pueden hacerlo solos. Si necesitan ayuda, lo mejor es ir de la mano de los médicos”, contó.

Con respecto a cómo llegó a ese mundo, la interprete señaló que nunca llegó a drogarse por presión social, sino que lo hacía porque le gustaban las diferentes sensaciones que le producía la cocaína.

“La primera vez lo tiré al inodoro porque me dio miedo, pero después empecé a consumir y tenía un grupo de gente que me rodeaba, que era mucho mayor que yo, que me llevó a eso. Nunca más volví a probar la droga en mi vida desde 1992”, confesó Meritano.