Sus años de trayectoria musical se ven marcados también por ser un romántico, ya que desde que estuvo en ‘La joven sensación’, se conocieron romances dentro y fuera del mundo del espectáculo.

El popular Christian ha despertado una fama de ‘infiel’ en el mundo de la farándula, debido a que más de una de sus exparejas lo han acusado de sacar los pies del plato, sin embargo, él jamás ha salido a declarar ni aceptar las acusaciones.

Melanie Martínez

Se hizo conocida de la mano de Christian Domínguez, cuando participó en el reality ‘El Gran Show’, cuando ya estaba casada con el cantante. El romance acabó cuando ella se enteró que él tenía un romance con Julissa Vásquez, conocida como ‘Tulita’.

“Yo le planteé el divorcio muchas veces cuando yo me enteré de que estaba con ella. Le pedí el divorcio, le dije que me dejara en paz para que él pudiese hacer su vida tranquila con ella y que me dejara de ilusionar diciéndome que todo iba a estar bien, que todo iba a pasar, que él no se iba a divorciar de mí porque me amaba y que quería recuperar a su familia”, sentenció Melanie.

Julissa Vásquez

Tanto Christian como la bailarina, negaron el romance del que los acusó Melanie y él respondió así:” Lo que se ventiló no fue culpa mía. Yo estaba separado y ahí ha quedado todo, piensa que me he separado de otra persona, pero en realidad fue por diferencia de caracteres”.

Vania Bludau

Este romance sí duró varios años, ambos se conocieron en Estados Unidos, cuando ella integraba ‘Agua Bella’, lamentablemente la relación culminó al descubrirse que el cantante tuvo un encuentro con Jeannine González, una modelo boliviana.

La modelo confirmó que tuvo un encuentro con Christian, pero negó saber que él tenía una relación: “Hubo una atracción y hubo una química y estaba en él y en sus valores decirme tengo una pareja, quieres estar conmigo o no”.

Karla Tarazona

Luego de cuatro meses de que culminara su relación con Vania Bludau, Christian inició un romance con la expareja de Leonard León. Durante su romance, hubo un escándalo, ya que Karla fue acusada de tener 7 meses de embarazo con Christian, pero la relación con Vania acabó hace 4 meses.

Esta relación con matrimonio simbólico acabó con la aparición de Isabel Acevedo, con quien Christian le habría sido infiel según Karla.

Isabel Acevedo

Su corta relación terminó por otro ampay, en el que se ve a Christian besando a Pamela Franco, su actual pareja, con quien hace pocos meses tuvo un hijo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Dorita Orbegoso dice estar soltera