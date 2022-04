Aún no se sabe qué pasará entre Erika Villalobos y su aún esposo Aldo Miyashiro, debido al reciente ampay del conductor de TV, donde se lo ve besando a una de sus exreporteras, pero lo que sí conocemos, son las muestras de amor del creador de ‘La banda del chino’ a su esposa.

3. La única que le puede llamar la atención

Durante la participación de Aldo Miyashiro en ‘El Gran Show’, uno de sus refuerzos fue Erika Villalobos, quien para ese tiempo estaba separada del conductor de TV. El ‘chino’ tenía problemas con las coreografías y el baile, pero su refuerzo lo armó de valor: “Erika es la única persona en el mundo que me puede llamar la atención y la puedo escuchar, ni a mi mamá la escucho así”.

2. Voy a cambiar...

Un día antes de pedirle matrimonio por segunda vez, Aldo Miyashiro confesó que haberle pedido la mano antes, fue un error, pero uno del que no se arrepiente, porque hizo lo que sintió: “quiero decirte que en nuestro matrimonio me equivoqué muchísimo, porque a lo mejor no me daba cuenta de lo valiosa que eres para mí y quiero decirte que yo no quería cambiar mi forma de vida y mi forma de ser porque pensaba demasiado en mí, quiero cambiar porque en los peores momentos siempre te has quedado ahí... yo tuve un arranque extraño cuando te hice esa propuesta y no me arrepiento y en años no había hecho algo en mi vida que reflejara lo que siento por ti, yo voy a hacer todo lo necesario y tratar de cambiar de manera violenta mi vida, por nuestros hijos, quiero que sepas que te quiero muchísimo, no me importa lo que diga la gente, lo que digan los demás y voy a estar contigo siempre, cualquier sacrificio que tenga que hacer, lo vale porque eres tú”.

3. El amor y los detalles

Luego de muchas conversaciones y detalles, era el momento de volver a intentarlo y pedir otra vez la mano de “la mujer de su vida” y lo hizo en pleno “Gran Show” y con músicos volando en el set: “Siempre pensé que para el amor, no se necesitaban detalles, sí se necesitan detalles para el amor, de vez en cuando y yo no bailo, no sé bailar, tengo dos pies izquierdos, soy un tarado musical (besos) a lo mejor también se necesita música (Violín)a lo mejor ha sido un tiempo demasiado difícil y demasiado duro, te amo quiero estar contigo toda mi vida y te lo digo desde ahora, nuestro amor jamás podrá ser sentenciado ni eliminado, cásate conmigo una vez más”.

