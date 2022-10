Como ya no falta casi nada para Halloween, este lunes 31 de octubre, de seguro estás haciendo todos los preparativos con el fin de que dicha celebración sea inolvidable. Ya sea que eres el anfitrión de alguna reunión o vayas por las calles o algún centro de diversión para lucir tu disfraz, quizá hasta ahora no sabes cómo vestirás la Noche de Brujas.

Si eres una de esas personas, no te preocupes, pues te daremos algunas ideas basadas en películas y series que han cautivado este año; así que presta mucha atención.

ALICENT HIGHTOWER – “HOUSE OF THE DRAGON”

La actuación de Alicent en "House of the dragon" ha sido aplaudida por el público (Foto: HBO Max)

La reina Alicent Hightower es la segunda esposa de Viserys en “House of the dragon” (“La casa del dragón”, en español). Para lucir como ella, deberás usar un vestido largo verde oscuro, así como una capa del mismo color; como sabemos, el solo hecho de lucir este color de prenda, ella protesta contra el gobierno de Rhaenyra y hace un llamado a sus tropas a la guerra por el trono. No olvides de los pendientes, joyas y el peinado.

REY VISERYS – “HOUSE OF THE DRAGON”

Viserys luciendo su máscara en "House of the dragon" es una alternativa para Halloween (Foto: HBO Max)

El rey Viserys Targaryen es el padre de Rhaenyra, a quien nombró su sucesora en el trono de hierro. En los últimos días de vida, sufre una especie de lepra que carcome su cuerpo y huesos, tal como ocurre con su rostro, ya que pierde su ojo derecho y lo obliga a cubrirlo. Para lucir como él, debes usar una túnica real negra con algunos diseños rojos y amarillos, una corona, una máscara dorada que cubrirá una parte de tu cara, una peluca y una daga catspaw.

GALADRIEL – “LOS ANILLOS DEL PODER”

Con una armadura como la de Galadriel de “Los anillos del poder” dejarás impactado a todos en Halloween (Foto: Prime Video)

Galadriel de “Los anillos del poder” es una legendaria elfa guerrera, que comanda los ejércitos del norte, además posee un carácter muy fuerte. Para disfrazarte de este personaje, que se convertirá en el futuro en una Dama de Lórien, tendrás que usar un disfraz de guerrero medieval, en el que no debe faltar tu espada.

VECNA – “STRANGER THINGS”

Lucir como Vecna de "Stranger Things" es una opción aterradora para Halloween (Foto: Netflix)

Vecna de “Stranger Things 4″ es el aterrador villano de la temporada cuatro de la serie. Si deseas lucir como esta criatura muy poderosa que saldrá del ‘otro lado’, solo deberás buscar una máscara de este personaje, pero si quieres aterrar a todos deberás lucir completamente como él, por lo que deberás recurrir a un disfraz que haga ver sus formas y texturas muy orgánicas, así como sus tejidos musculares fibrosos.

ELVIS PRESLEY – “ELVIS”

La figura de cera del cantante Elvis Presley fue exhibida el 20 de junio de 2000 en el museo Gr vin de París (Foto: Jean-Pierre Muller / AFP)

“Elvis” es la película de drama biográfico sobre la vida y carrera del cantante Elvis Presley. Para lucir como ‘El Rey del Rock and Roll’ en Halloween deberás usar prendas de cuero negro de la cabeza a los pies para representar la rebeldía de los jóvenes; o en todo caso, aquel icónico traje blanco con lentejuelas en las que predominaba el rojo y azul, así como mocasines de dos colores. No olvides que en cualquiera de sus looks debes hacerte un peinado tupé, mechón de pelo levantado sobre la frente.

MARILYN MONROE – “BLONDE”

Como Marilyn Monroe de "Blonde" dejarás con la boca abierta a todos en Halloween (Foto: Netflix)

“Blonde” es una película que narra, de forma ficticia, la vida de Marilyn Monroe. Para lucir como la bomba sexy bastará que te pongas un vestido blanco, exactamente color marfil, unos zapatos del mismo color calados, una peluca rubia y, lo más importante, no olvides de tu lunar junto a tu boca.

SHE-HULK

Lucir como She Hulk en Halloween es una opción sencilla si luces el vestido plateado (Foto: Marvel Studios)

Disfrazarte de “She-Hulk” en Halloween sería una gran idea. Puedes vestirte con el look de Jen Walters cuando aparece en la gala en el episodio final de la serie Marvel, luciendo un vestido plateado con lentejuelas y usar pintura facial verde; además, de una peluca verde oscura.

WANDA MAXIMOFF – “WANDAVISION”

Si quieres cautivar a todos en Halloween, La Bruja de escarlata de WandaVision es una buena opción (Foto: Disney Plus)

Wanda Maximoff de “Wandavision” es una buena opción. Si decides vestirte de la ‘Bruja Escarlata’ para Halloween, el hecho de que haya aparecido en muchas eras televisivas, puedes elegir entre la opción que te sientas más cómoda.