Los Mirlos continúan escribiendo una de las páginas más importantes de la internacionalización de la música peruana. La emblemática agrupación de cumbia amazónica psicodélica estrena su presentación en NPR Tiny Desk, la vitrina de sessions en vivo con mayor reputación e influencia a nivel mundial a donde, además de su música, llevaron también un mensaje concreto sobre las problemáticas presentes en la Amazonía peruana en su tema Llanto en la Selva.

“La cumbia amazónica es fiesta, pero también es la voz de la tierra. Así ruge la selva cuando pide auxilio…dedicamos este tema a los hermanos indígenas que defienden el pulmón del mundo hasta con su propia vida”

La sesión fue grabada el pasado 28 de julio, fecha muy significativa por coincidir con las Fiestas Patrias del Perú, convirtiendo esta presentación en una celebración de la música, la identidad y la cultura amazónica peruana ante una audiencia global. La banda lució camisas bordadas a mano con arte kené por maestras artesanas shipibo-konibo bajo la dirección creativa de la diseñadora Alessandra Durand.

La llegada de Los Mirlos a NPR Tiny Desk fue gestionada por Rockass Online Music, productora y agencia musical con base en Nueva York que ha acompañado la expansión internacional de la agrupación, impulsando nuevas oportunidades y estrategias para posicionar su legado y la cumbia amazónica peruana ante nuevas audiencias.

Más allá de la música, la presentación de Los Mirlos en NPR Tiny Desk estuvo profundamente marcada por un mensaje de identidad y pertenencia. A lo largo de la sesión, la agrupación rindió homenaje a la majestuosidad de la Amazonía, sus culturas y tradiciones y destacó a la cumbia amazónica no solo como una expresión de fiesta, sino también como una voz de la tierra. Los Mirlos dedicaron uno de sus temas a los pueblos indígenas que defienden la Amazonía y su biodiversidad, mientras que su fundador Jorge Rodríguez recordó el origen de la agrupación en Moyobamba, región San Martín.

La llegada de Los Mirlos a Tiny Desk representa un nuevo capítulo en una carrera de más de cinco décadas llevando el sonido de la Amazonía peruana a diferentes generaciones y escenarios alrededor del mundo.

Este nuevo hito llega después de hacer historia en Coachella y llevar su cumbia amazónica al Lincoln Center de Nueva York. Los Mirlos lanzaron en mayo de 2026 The World Meets Los Mirlos, el primer álbum de sus 53 años de trayectoria concebido completamente alrededor de colaboraciones internacionales, entre las que destacan Juanes, Bomba Estéreo, 311, Guaynaa, Monsieur Periné, Los Bunkers, Los Bitchos, LA LOM, Toy Selectah, Mireya Ramos, La Coreañera, Chicha Libre, Funky Munchies y Big Sempa publicado conjuntamente por Revancha Records y BMG.

TINY DESK: UNA DE LAS VITRINAS MUSICALES MÁS INFLUYENTES DEL MUNDO

Creado por NPR Music, Tiny Desk se ha convertido desde su nacimiento en 2008 en uno de los formatos musicales más reconocidos de la era digital. Su concepto —presentaciones íntimas, cercanas y centradas en la interpretación musical— ha transformado el pequeño escritorio de NPR en Washington, D.C., en un escenario codiciado por artistas consagrados y nuevas voces de todo el planeta.

Los Mirlos fue confirmada como parte de la edición especial de Tiny Desk Concerts dedicada a la música latina, junto a grandes exponentes de la región. (Foto: Captura de video / @nprmusic)

Por Tiny Desk han pasado figuras mundiales como Bad Bunny, Taylor Swift, Adele, BTS, Billie Eilish, Dua Lipa, Justin Bieber, Gloria Estefan, Carlos Vives, Juanes, junto a centenares de artistas provenientes del pop, rock, hip-hop, jazz, música latina, folk y sonidos tradicionales de diferentes culturas.

Más allá de sus cifras de audiencia, Tiny Desk se ha convertido en un espacio de descubrimiento y legitimación artística: un formato donde las canciones quedan expuestas en su esencia y donde una presentación puede conectar a un artista con nuevas generaciones y audiencias alrededor del mundo.

La presentación en Tiny Desk representa parte de ese proceso de internacionalización: llevando la cumbia amazónica más allá de sus fronteras originales y abriendo nuevas puertas para toda la industria musical peruana.

Ahora, el inconfundible sonido de las guitarras psicodélicas y la identidad amazónica de Los Mirlos llega al íntimo escenario de Tiny Desk con una selección especial de canciones que recorren distintas etapas de su historia.

El repertorio conecta algunos de los temas más representativos y nuevos lanzamientos de su Álbum “The World meets Los Mirlos” publicado conjuntamente por Revancha Records y BMG.

Para su debut en NPR Tiny Desk, Los Mirlos, como embajadores de la cumbia y el arte de la Amazonía peruana, lucieron un vestuario exclusivo de la firma (también peruana) Kené Kaya, bajo la dirección creativa y diseño de Alessandra Durand. La banda lució camisas bordadas íntegramente a mano con arte kené por 11 maestras artesanas shipibo-konibo del colectivo Shinan Imabo, quienes también elaboraron artesanalmente los accesorios que complementaron cada look. Esta propuesta une la identidad visual de la cumbia amazónica con la preservación del patrimonio ancestral indígena a escala global.

Para Los Mirlos, esta presentación significa mucho más que un nuevo escenario: representa la llegada de una expresión profundamente peruano-amazónica a una de las vitrinas musicales de mayor alcance internacional.

Con más de 50 años de trayectoria, Los Mirlos continúan demostrando que su música trasciende generaciones y fronteras. Su sonido sigue viajando, encontrando nuevas audiencias y posicionando a la cumbia peruana dentro de la conversación musical global.