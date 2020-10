El cantante de cumbia Andy V protagonizó un tenso momento cuando se retiró del set de “Tengo Algo que Decirte” cuando Lady Guillén quiso que explique los audios donde se le escucha amenazando a Lourdes Sacín.

Andy V le dijo que no pasara esos audios, lo que molestó a Lady Guillén, pues le dijo que ella era la conductora y decidía que trasmitían. Al darse cuenta que lo trasmitirían, el cantante se paró y retiró del set.

“Ustedes han estado sacando estos esos audios y yo no los he visto para que no me afecten. No creas que no me afectan porque ha hablado de mi familia. Yo no he venido para discutir de ella o hablar mal de ella. Las pruebas quedan para el juez”, dijo Andy V.

Ya fuera del set fue abordado por las cámaras de “Tengo Algo que Decirte” y agregó: “Con Lady quedé en algo y no lo están cumpliendo. Feminismo que existe acá. Yo sí he cumplido con mi palabra. Yo no voy a permitir que Lady me esté chancando (…) no me está tratando bien”.

Previamente en una entrevista y Con lágrimas en los ojos, Andy V dijo que solo quiere ver a su familia y hasta se puso a llorar. “Perdí a mi familia. Te pido de corazón que me lo dejes ver. He sido padre por cinco años y no es justo que me lo arranques así”.

