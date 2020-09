El cantante Andy V fue entrevistado por el programa “Tengo algo que decirte”, donde negó haber agredido físicamente a la periodista Lourdes Sacín, madre de su hijo.

Según Andy V no le puse una mano encima a Lourdes Sacín y examen médico legal habría arrojado negativo. “Sí reconozco me exalté, sí reconozco que alcé la voz. No la he golpeado. No te golpié”.

De acuerdo a Andy V la relación con Lourdes Sacín se empeoró por los excesivos celos de la periodista.

“Ella sale nuevamente diciendo que la pegué, pero no la he pegado. Sí reconozco que a veces puedo decir cosas, pero hay una razón. No soy loco. Mi declaración no es para atacarla, es la madre de mi hijo”, agregó Andy V.

Con lágrimas en los ojos, Andy V dijo que solo quiere ver a su familia y hasta se puso a llorar. “Perdí a mi familia. Te pido de corazón que me lo dejes ver. He sido padre por cinco años y no es justo que me lo arranques así”.

