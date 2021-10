¡Nadie se lo esperaba! Lourdes Sacín sorprendió a propios y extraños al confesar que no le cae mal Magaly Medina, y que hasta sintoniza su programa. Y es que la periodista aplaude la ayuda social que realiza la figura de ATV.

“Hay veces que puedo apoyar un acto de Magaly, por ejemplo cuando ayudó a Dalia, cuando fue ayudar y a dar agua a la gente de San Juan de Lurigancho, y veo que se le sale su corazoncito”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la expareja de Andy V también comentó que celebra cuando la popular ‘Urraca’ se anima a ayudar a los más necesitados, pese a que su formato se trata explícitamente sobre espectáculos.

“Cuando es así, por más problemas que tenga con ella, lo aplaudo... Yo lo aplaudo, yo digo: ‘qué bien que haya hecho esto’, lo pongo, lo celebro. Yo la veo”, agregó.

Por otra parte, Lourdes Sacín manifestó que no lapida a los periodistas de espectáculos, pero que ella prefiere seguir el rumbo de la investigación.

“Yo he hecho todo, o sea yo he hecho más policiales e investigaciones (...) Yo no sancionó a los periodistas de espectáculos, cuando salí y volví a trabajar estuve como reportera de ‘EBT’, pero renuncié porque no me gustaba seguir a los chicos reality”, finalizó diciendo a El Popular.

