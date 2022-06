La periodista Lourdes Sacín se pronunció luego que el polémico Richard Swing arremetiera contra Magaly Medina y la tildara de ‘bastarda’. La comunicadora salió en defensa de la ‘urraca’ y se despachó con todo contra el amigo ‘íntimo’ del expresidente Martín Vizcarra.

Según la exreportera de Latina TV, Richard Swing solo haría este tipo de comentarios para salir en las portadas de los medios de comunicación.

“Preocúpate por ti, y deja de sembrar más odios en las personas. Quizás tu sed de volver a salir en TV te hace escribir estas cosas, pero qué bajo llegar a eso. No defiendo Magaly, por más que ella hable mal de mí jamás podría escribir tantas sandeces, eso solo revela lo que tienes adentro”, comentó Lourdes Sacín en una publicación de El Popular.

“Un ser humano lleno de odio y rencor, que ni siquiera tiene cerebro al hacer acusaciones que no puede probar. Es lo que puse cuando leí su comentario previamente, que no pude ver más, porque el sujeto este me bloqueó”, agregó.

¿Qué dijo Richard Swing sobre Magaly Medina?

El cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard ‘Swing’ sorprendió a todos al arremeter contra Magaly Medina, a quien tildó de ‘bastarda y exconvicta’. Asimismo, culpó a la conductora de espectáculos de haber “provocado” la muerte de Augusto Ferrando tras cuestionar su trabajo en televisión nacional hace muchos años atrás.

“Es significante acaso que su misma madre se haya metido con un hombre casado en un matrimonio feliz y que ella sea una hija extramatrimonial NO RECONOCIDA, por no llamarla BASTARDA y que critique con tanto odio a aquellas mujeres que cometieron el error de meterse con un hombre casado también y que desenvaine toda su artillería pesada contra ellas (...) Una mujer que fue capaz de causarle la muerte a un animador de TV muy querido por el pueblo, porque su único interés era hacerse conocida y famosa al costo que fuese, y no encontró mejor ventana para atacar a su presa de turno, hasta causarle un infarto y la muerte”, disparó.

