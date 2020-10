Lourdes Sacín aseguró que nunca volverá con Andy V tras denunciarlo por violencia física y psicológica.

A través de Twitter, la periodista contó que el exparticipante de “Bienvenida la tarde” amenazó con lanzarle ácido en la cara, pero no tiene medidas de protección.

“Denuncié pq amenazaba con matarme y echarme ácido, pero como llamé a la PNP y no pudo hacerlo, no tengo ninguna medida de alejamiento. @Rosario_Sasieta (ministra de la Mujer) me han maltratado 6 años física y psicológicamente tengo pruebas, pero deben matarme para que la justicia me haga caso”, señaló Lourdes Sacín.

Sin embargo, un usuario advirtió que en los años anteriores, Lourdes Sacín ya había protagonizado peleas con Andy V y aún así volvía con él:

“Y si vuelves con el susodicho?? No te deseo nada malo y espero q se tomen las medidas para tu seguridad y la de tu pequeño, pero ya SÁCALO DE TU VIDA!! BASTA DE TOXICIDAD!!”, indicó el usuario.

“Eso no va pasar jamás. Mi hijo no puede crecer junto a él. Quiero que tenga valores y educación. Entiendo tus dudas, pero hace tiempo que no siento nada por él sólo rechazo”, respondió la periodista.

