Magaly Medina dio a conocer en la última edición de su programa que la periodista Lourdes Sacín denunció por violencia física y psicológica a Andy V, su expareja y padre de su menor hijo.

“Andy V, que estuvo casado con Susy Díaz, y que luego tuvo una relación tóxica con una que era una periodista de un canal de televisión, que luego creo que su carrera se diluyó (...) Tenía una chapa de ’la incondicional’, defendía a este chico por más que le presentaban ’ampays’ con chicas (...) No sabíamos nada de ellos y acaban de aparecer”, dijo Magaly antes de presentar las imágenes.

La popular ’Urraca’ señaló que Andy V fue detenido en la comisaría de Magdalena tras la denuncia de Sacín. “La periodista lo acusó de violencia física y psicológica. No sabíamos que vivían juntos, pensamos que la chica había entrado en razón y que ya no vivía con esta persona, con quien ha tenido una relación enfermiza y tóxica”, agregó.

En las imágenes presentadas se ve al ex de Susy conversando con su abogado en la comisaria. “¿Qué ha pasado?”, preguntó su presentante. “Yo me he querido ir de la casa, ya no aguanto”, respondió.

Andy V negó tajantemente que haya maltratado a la madre de su hijo e incluso señaló que el resultado del médico legista había salido negativo. Ante ello, el abogado le explicó que “puede ser de dos tipos, la violencia física o psicológica, vamos a ver que dice la policía”.

Por último, Magaly Medina recordó que en febrero del 2019, Lourdes denunció que el padre de su hijo la había “golpeado en diferentes partes de su cuerpo, en el interior de su casa”.

