La periodista Lourdes Sacín se pronunció sobre la detención y denuncia contra John Kelvin por parte de Dalia Durán.

Lourdes Sacín celebró que Dalia Durán haya tenido fuerzas para seguir con el proceso, con el objetivo de que el cantante de cumbia, John Kelvin, reciba 7 meses de prisión preventiva por violencia física y psicológica.

“Yo celebro que haya ido preso, porque sería una burla para todas las mujeres, porque viendo todo lo veíamos en la televisión, que se vaya a su casa como si nada, es como una burla”, dijo en entrevista con El Popular.

Además agregó: “Me parece bien que ahorita esté preso y ojalá se lleve bien el proceso y no haya una sorpresa cuando termine los 7 meses de preventiva”.

Por otro lado, reprochó al programa “Mujeres al Mando”, pues para ella desde un inicio no tomaron con seriedad el caso de John Kelvin.

“Sí me incomodó que en Mujeres al Mando, a los tres cuatro días, lo tuviera ahí, como si no hubiera pasado nada... Sí, me pareció mal. Dalia ya lo había denunciado por violencia psicológica... Quiero pensar que no estaban informadas”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Andrea San Martín estuvo aislada por enfermedad

Andrea San Martín se enfermó y tuvo que aislarse en su casa. (Video: Instagram)

TE PUEDE INTERESAR