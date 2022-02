La periodista Lourdes Sacín reveló que dio positivo a COVID-19 tras ser contagiada por su pequeño hijo Loan André. Afortunadamente, ambos se encuentran mejor de salud.

En diálogo con El Popular, Lourdes Sacín contó que su hijo se contagió primero y tuvo algunos síntomas: “Sí, en este caso, primero fue mi hijito. Él empezó, yo estaba tranquilita, con mis cosas, pero él vino. Le duró tres días, un día de fiebre, dos de vómitos y ya estaba bien”.

Por su parte, Lourdes Sacín tuvo síntomas más fuertes: “A mi sí me agarró más, fiebre, vómito, tos. Lo único positivo de todo es que bueno, me ha hecho bajar de peso. Se me ha quitado el apetito, y a mí me gusta la comida. Es la parte positiva del asunto, pero ya estoy bien, solamente estoy esperando el negativo”

“No es que haya necesitado oxígeno, o haya tenido que ir al hospital. Sí, en medio de todo (hubo) dolor de cuerpo, todo un malestar pero manejable, en ningún momento estuve en riesgo ni nada más. Ha sido feo, pero pasa”, agregó.

En ese sentido, la periodista tuvo que hacer una breve pausa en sus redes sociales, donde comenta los casos de farándula local e internacional:

“Sí, la verdad he seguido. Unos días más me tocó la fiebre, y no aparecí, pero luego ya seguí apareciendo en vivo, y le conté a mis seguidores. A veces se me iba la voz”, dijo Lourdes Sacín al mencionado medio.

