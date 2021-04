La exparticipane del reality de “Esto Es Guerra”, Luana Barrón, logró un de sus sueños y quiso compartirlo a través de Instagram: comprarse su primer departamento.

Luana Barrón contó que siempre lo había soñado, sin embargo no se imaginó que lo lograría a los tan solo 21 años de edad.

“MI PRIMER DEPAA!!! amigos no saben lo emocionada y feliz que me siento en este momento, es algo que he soñado siempre y no me imagine que a los 21 años iba lograr comprarme uno, es un logro muy importante para mi que no podía dejar de compartirlo con ustedes y que pueda servir de motivación de que los sueños si se pueden cumplir si los ponemos como metas, si somos constantes y nos enfocamos”, escribió Luana Barrón.

La exchica reality compartió algunas fotografías de su recién entregado departamento.

“Que solo el cielo sea tu límite Gracias a ustedes por ser parte de mi vida y por tener el placer de compartir estas cositas con ustedes en la ultima fotito mi alma gemela, esa personita que comparte mis alegrías en cada logro, así como el mejor consuelo en mis tristezas, la que me ayuda a tomar buenas decisiones, te amo mami @postoyannaya1″.

Recordemos que Luana Barrón ingresó a Esto Es Guerra tras el inicio de la pandemia, pero fue retirada casi de inmediato por no realizar cuarentena tras llegar de viaje y luego asistir al programa.

