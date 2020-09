Lucecita Ceballos decidió pronunciarse sobre el reciente escándalo amoroso entre Shirley Arica y Jossmery Toledo, quienes de alguna forma vienen enfrentándose públicamente por el futbolista Jean Deza.

“A estas chicas les falta amor propio, parecen fieles al castigo porque se han mostrado peleando por un hombre como si fuese un trofeo. Y realmente no tiene mucho valor como persona por todas las denuncias que se le conocen por sus exparejas”, manifestó la colombiana.

Asimismo, la popular modelo asegura que le parece ’de película’ todo este enfrentamiento, pues ninguna mujer debería pelearse por el amor de un hombre.

“En la vida no se puede pelear por una persona, el amor no se mendiga, no se pelea, no es una competencia, es un sentimiento que debe de fluir y disfrutarse. Estamos en un tiempo en que hablamos del empoderamiento de la mujer, de su independencia y este tipo de casos no son un buen ejemplo. Uno se pregunta si es en serio, o si es sacado de alguna escena de novela o comedia, parece increíble que esto esté sucediendo”, confesó indignada para Trome.

Por otra parte, Lucecita hace hincapié en las denuncias que tiene el jugador de Binacional por sus antiguas parejas. “Hay que saber sacarse a las personas negativas de tu vida. Las denuncias que él tiene demuestra que no sabe respetar a las mujeres”, finalizó.

