A través de su cuenta de Facebook Oficial, Mariella Zanetti no se contuvo y se mandó en contra de Kurt Villavicencio, quien tras ver la entrevista que le hizo Magaly Medina a María Pía Copello y su hija Catalina, el periodista no pudo ocultar lo mal que le caía la menor de edad. “Qué Dios me perdone pero la hijita de María Pía Copello me cae tan chinche... y ojo solo tiene 5 añitos. Lo que nos espera”, dijo el periodista.

Este comentario encendió la furia de la actriz de “Los Vilchez” que no tuvo piedad para el ex conductor de “Válgame”. “Este tipo de comentarios tan nefastos refiriéndose a una niñita así. Dice lo porquería que puedes ser como ser humano”, escribió en su red social Zanetti.

Inmediatamente, Mariella recibió el respaldo de sus amigos quienes criticaron el proceder de Kurt Villavicencio en contra de la pequeña. La ex vedette dijo además que “Es que soy mamá y te juro que si alguien hablara así de mis hijos lo busco y le pego. ¡Cómo se atreve!”, señaló.