Los actores César Ritter y Lucho Cáceres recordaron su paso por series como “Mil oficios” y “Así es la vida” durante una entrevista con el programa “Estás en todas”.

“Veníamos todos de sitios distintos y eso fue lo chévere porque eso sucede en los barrios y salió una química que sale muy de vez en cuando”, dijo César Ritter al recordar la serie “Mil oficios” donde trabajó por primera vez con Lucho Cáceres.

“Es particular recordar esos momentos porque el mundo cambió ¿no? El humor que practicábamos en ese momento es otro... En ese momento no teníamos la conciencia”, señaló Lucho Cáceres.

Sin embargo, estas experiencias los ayudaron a construir un humor distinto en “De vuelta al barrio”: “Ahora nos está ayudando para trabajar la creatividad, para buscar nuevas formas de hacer reír”, explicó Ritter.

“Nos hace bien, a mí me gusta el cambio, yo me siento mucho más tranquilo, soy mucho más consciente y eso es importante, éramos muy inconscientes”, agregó.

Por su parte, Lucho Cáceres admitió que ve con recelo a su personaje en “Mil oficios”: “Mi personaje, más allá de que estaba escrito así, decía barbaridades... cuando veo los sábados digo ¿cómo decía eso? Y yo era otro también. Ahorita no me llamaría construir un personaje así, lo recuerdo con mucho cariño y todo lo que me dio, pero lo veo a la distancia, lo veo lejano”.

“Es como el niño que dice qué paja que ser futbolista y que te paguen por patear una pelota. Yo soy feliz que me paguen por jugar con César, porque la actuación es eso, es lúdico, es un juego y eso es lo que hasta ahorita no hemos perdido”, concluyó el actor.

Fuente: América Televisión

