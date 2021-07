¡Le da con palo! Lucho Cuéllar no se quedó callado y decidió pronunciarse sobre la complicada situación que vive John Kelvin, quien se encuentra actualmente se encuentra privado de su libertad, luego que el Poder Judicial dictara siete meses de prisión preventiva por agresión sexual, física y psicológica contra su esposa Dalia Durán.

En una entrevista para “Día D”, el cumbiambero criticó bastante el accionar de su colega, y a su vez mencionó que Kelvin no era una persona de salir mucho a fiestas, pero que esto cambió desde el año 2019.

“Él por ejemplo no ha sido una persona de salir a tomar, de estar en juergas, yo te digo porque lo conozco años atrás. Así como dice su propia esposa, él a partir del 2019 ha cambiado”, comenzó diciendo.

Asimismo, Lucho Cuéllar aseguró también que John Kelvin ha tenido un cambió radical de acuerdo a su ego, tras someterse a la operación de manga gástrica.

“Uno puede ser el hombre más millonario del mundo, tener la riqueza y fortuna más grande, pero el alma y corazón lo tienes vacío. A partir de su operación, como que su figura se levantó un poquito más el ego, me imagino. Porque tú sabes que cuando uno está gordito, si es que no tienes el ego alto, si no tienes tu autoestima bien puesta, te bajoneas”, manifestó.

