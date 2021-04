La cantante criolla Lucía de la Cruz llegó hasta la casa del candidato a la presidencia de la República por Victoria Nacional, George Forsyth, para expresarle su apoyo en especial ahora que está infectado con el coronavirus o COVID-19.

Lucía de la Cruz llegó junto a una caravana de simpatizantes hasta el domicilio del aspirante presidencial y dio un discurso con su toque de gracia.

Los simpatizantes rompieron en una carcajada cuando Lucía de la Cruz le pidió ser vacunada contra el coronavirus o COVID-19. “Por favor pido la vacuna o sino vacúname tú George”.

Asimismo, le pidió no rendirse y que no hable ahora que está afectado con el virus.

“Solo quiere decirte: Retroceder nunca, rendirse jamás, hijo. Yo le he pedido a mi padre celestial que te pare de esa cama y tienes que salir adelante, me entendiste. No quiero que hables, solo hazme señas. Si llegas tú a gobernar este país, yo te lo deseo de corazón como mujer y en nombre de todas las mujeres violentadas y los niños, las promesas son promesas.... Por eso la palabra es: Dejad que los niños vengan a mí, eso no puede fallar”, concluyó entre las risas de los asistentes.

