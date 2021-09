Lucía de la Cruz se encuentra atravesando un complicado momento, tras anunciar en el programa ‘América Hoy’ que fue operada de la vesícula. Y es que la cantante brindó detalles inéditos de su actual estado de salud.

La artista preocupó al anunciar que tuvo cuatro cálculos en la vesícula y que los descubrió de manera casual cuando se hizo un chequeo anual.

“No tuve dolores, es importante que te hagas un chequeo (...) Le dije al doctor y me hice todo: Cliticerios, colación, todo. Y me dijeron que tenía algo de la vesícula”, comenzó diciendo.

“Muchas personas llegan al extremo de ir al doctor cuando están doblados y no soportan el dolor. Siempre es bueno ir con el médico y chequearse. El doctor me dijo hay dos piedritas, dos cálculos, y no eran dos, eran cuatro”, agregó.

En ese sentido, Lucía de la Cruz sorprendió a propios y extraños al revelar que producto de su operación, terminó bajando 30 kilos. “Me preparé con el doctor un mes, y estaba 91 kilos, y ahora estoy en 61 kilos”, finalizó diciendo para las cámaras de América TV.

