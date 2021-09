Parte del éxito de “De vuelta al barrio” (DVAB), serie de América TV, se debe a la presencia de jóvenes promesas de la actuación, que hacen que el programa se mantenga fresco y renovado, y posea una gran cantidad de seguidores que sintoncia noche tras noche la historia. En este grupo, por supuesta, econtramos a la actriz Luciana Blomberg, que interpreta a Sofía Bravo, hija de Pichón (Paul Martin).

En la historia de DVAB, Sofía Bravo se muestra como una joven que busca siempre la igualdad y lucha por los derechos de las mujeres. En el amor, no le ha ido también que digamos; actualmente está soltera, pero en el pasado ha estado con Álex Ganoza y luego con su hermano, Dante, con quien además conduce un programa de noticias. Detrás de está mujer fuerte y decidida, está Luciana Blomberg, la actriz peruana de 28 años. A contiuación, conoce diez cosas sobre ella.

DIEZ COSAS QUE DEBES SABER SOBRE LUCIANA BLOMBERG

10. ¿CÓMO LLEGÓ A LA ACTUACIÓN?

La propia Luciana ha confesado que su camino a la actuación fue un tanto particular. Primero, cuando era niña, quería ser chef, pero luego se dio cuenta que quería estar frente a las cámaras. “Siempre he pensado que de chica no queria ser actriz, pero mi mamá y mis amigas me dicen que siempre he dicho que sí”, señaló en una entrevista. “A mí todo me da curiosidad, por eso siempre estoy haciendo cosas. Siempre he sido super curiosa, despierta”, agregó.

En la historia de DVAB, Sofía Bravo se muestra como una joven que busca siempre la igualdad y lucha por los derechos de las mujeres (Foto: América TV)

9. ESTUDIÓ EN MÉXICO

Ya convencida que quería dedicarse a la actuación, Blomberg viajó a México para estudiar en el famoso Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. “Yo estuve en el CEA de Televisa, yo viví en México dos años, pero antes estudié aquí con Roberto Ángeles. Estudié y estuve en la Escuela de Cine como un año, no terminé y dije: ‘¿Qué hago?’ y me fui a México”, contó en Cinescape.

8. LO DIFÍCIL DE ESTUDIAR EN OTRO PAÍS

En la entrevista con Cinescape, la actriz recordó que no la tuvo nada fácil en México, pues tenía que solventarse todo, por lo que las cosas eran un poco complicadas, pero siguió adelante. “Son super exigentes, yo creo que la idea que la gente tiene de Televisa es que en Televisa todo el mundo se ve bien, pero en realidad estás desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., tienes clases de baile, canto, actuación, análisis de texto y todo el día estás estudiando de lunes a viernes y los fines semana tienes que ensayar”, reveló.

7. PARTICIPÓ EN UNA SERIE MEXICANA

De acuerdo con la actriz, mientras estudiaba en México, su sueño era actuar en “La rosa de Guadalupe”, pero no se le presentó la oportunidad. En lo que sí participó fue en un serie de Televisa para su plataforma Blim que se llamaba “¡Ay Güey!”. “Estuve en esa serie con Vanessa Terkes y fue una experiencia increíble porque estuvimos en Acapulco dos meses, todo el día grabando en bikini, aunque grabar en bikini no es tan chévere”, contó sobre su pequeña aparición.

Luciana Blomberg compare en su cuenta de Instagram fotos de su día a día. En esta foto se le ve ya grabando para la serie tras la pandemia. (Foto: Instagram / @lucianablombergd)

6. ¿CÓMO SE PREPARA PARA LOS CASTING?

Para Luciana el casting es una cuestión de suerte, pues no depende de uno misma para que sea elegida para un papel. Aunque considera que e sun trabajo que demanda mucha disciplina. “Lo que me sirve cuando voy a un casting es ir, aprenderme el guion e intentar hacerlo lo mejor que pueda. ¿Qué sucede si no lo hago increíble? Ya está, no hay nada que hacer, cuando salgo del casting lo suelto y no me clavo en la idea de que necesito conseguir eso”, señaló.

5. AMANTE DE LA COCINA Y LA MÚSICA

Luciana Blomberg ama la cocina, considera que cocinar es un momento que comparte con ella misma, donde es feliz. Si bien no ha estudiado gastronomía, le gusta mucho practicarlo. Por otro lado, la peruana también ha comenta que le gusta mucho canta, aunque no se considera contante. Eso sí, comenzó a estudiar canto y ha encontrado una manera facinane de expresarse.

4. LUCIANA Y EL AMOR

Actualmente Blomberg está soltera, pero eso no la desespera. De hecho, hace algún tiempo señaló que recién comenzó a tener novio a los 17 años, pues antes sentía que no quería tenerlo; incluso contó que le daba nervios cuando un chico le decía que quería ser su novio y optaba por salir huyendo. Eso sí, no le cierra las puertas a cupido. “Me gusta que el amor sea bonito, sano, que no haya mentiras de por medio”, señaló en una entrevista. “No me gustan las cursilerías”, agregó.

Luciana Blomberg como Sofía Bravo Gutiérrez. (Foto: De vuelta al barrio/América Televisión)

3. CÓMO VIVIÓ LA PANDEMIA

En una entrevista reveló que se sentía muy asustada cuando comenzó la pandemia del COVID-19; sobre todo, tenía miedo de estar tanto tiempo sola. Finalmente encontró una manerda de sobresalir de la situación en el dibujo, la pintura y la lectura.

2. SU PASO POR LA TELEVISIÓN

Antes de “De vuelta al barrio”, Luciana Blomberg apareció en otras series y algunos programas peruanos. En el 2001, cuando apenas tenía años, tuvo una participación secundaria en “Mil oficios”. Ese mismo año apareció en “Qué buena raza”. Pasó muchos años, para volverla a ver en pantallas. En 2013 ganó el programa “Ponte Play” y también fue parte de las ficciones “Historias detras de la muerte” y “Solamente Milagros”. Fue un personaje recurrente en “al fondo hay sitio” y fue parte de un episodio de “Amores que matan”. Finalmente, uno de sus proyectos más recientes fue el programa del Estado “Aprendo en casa”.

1. LAS PELÍCULAS QUE FILMÓ

Además de las series, la actriz también partició en algunas películas. Entre ellas: “Microbús” (2014), “Guerrero, la película” (2016), “Amigos en Apuros” (2018) y “Sebastiana la maldición” (2019).