Tras una criticada victoria en el ‘Miss Grand’y con las redes sociales divididas entre los que la apoyan y las que no la quieren ver ni en la sopa. Luciana Fuster decidió sentarse en el set de ‘Mande quien mande’, donde sorprendió a más de uno con sus declaraciones.

“Como lo dije el otro día, internacionalmente ya no me llamo Luciana Fuster, ahora me llamo Perú, entonces represento al país entero”, afirmó la integrante de ‘Esto es Guerra’, sin esperar despertar reacciones por estas declaraciones.

¿En qué país concursará Luciana Fuster internacionalmente?

Según reveló la enamorada de Patricio Parodi, el certamen de belleza tendrá lugar en Vietnam y ella estaría en conversaciones con los productores de su programa radial y de ‘Esto es Guerra’ para poder asistir a su concurso de belleza.

“Bueno, yo estoy en la radio, en ‘Esto es guerra’, entonces conversando con los productores, todo se soluciona (le pondré pausa) porque se entiende obvio, es una responsabilidad”, confesó la joven modelo.

