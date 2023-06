Con la victoria de Luciana Fuster en el ‘Miss Perú Grand Internacional’, los comentarios en contra de la modelo no se hicieron esperar y Patricio Parodi salió a defenderla y dejar en claro que está muy orgulloso por la corona que obtuvo la ‘chica reality’, dedicándole un tierno mensaje su reina.

“Más que merecido mi vida, se dé todo el esfuerzo y preparación que tuviste y esto es solo el inicio. Te amo muchisisisimo”, de esta forma es como Patricio Parodi dejó en claro que está orgulloso por la victoria de Luciana Fuster y lo publicó en redes sociales, donde no faltaron los que criticaron la coronación de Luciana.

“Quieren ser una copia de Hugo y Alessia”, “Y según no se notaba la preferencia y termino como todos sabíamos”, “ARMADAZO”, “Ya se sabía que ganaría, estaba en su canal no??? ...No le salía las lágrimas eso hubiera practicado”, fueron algunas de las críticas en contra de la modelo.

