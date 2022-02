Luciana Fuster y Patricio Parodi no dudaron en decirse de todo en pleno programa de “Esto es Habacilar”, donde se enfrentaron en un reto de Hip Hop. Sin embargo, nadie se imaginó que el equipo de producción revelara inéditas imágenes del detrás de cámaras de los modelos.

Todo se dio durante la última edición del programa concurso, donde los influencers nuevamente fueron presionados para decir que están en una relación sentimental, pero en una competencia no dudaron en revelar que son muchísimo más que amigos.

“Patito, patito se te pasa el tiempo, no sé que te sucede, te veo un poco lento, deja los videojuegos y ponle más empeño, dime las cosas claras, ¿Hasta cuánto yo te espero?”, comenzó rapeando Luciana.

“Tranquila chiquita, lo bueno se espera, este papi riqui a llegado a tu era... Esta relación juntos la hemos tomado, sabemos que te encanta tenerme a tu lado”, respondió inmediatamente el popular ‘Pato’.

“Te hecho una pregunta no sé por qué lo evitas, no sé porqué lo evades dicen por ahí, por ahí que yo te tengo loco y te erizo la piel tan solo cuando te toco... Ay Patito, no me hagas reír, creo que estas soñando, mejor ándate a dormir. Me invitas a comer, a tomar un helado, me escribes todo el día, te tengo pisado”, agregó la modelo.

Luciana Fuster desmerece al público tras su éxito en TV

La modelo Luciana Fuster sorprendió a propios y extraños, al realizar una trasmisión vía Instagram, donde se mostró bastante desagradecida con todo el apoyo que ha recibido del público que la sigue.

“Te vas a cualquier país gracias a nosotros”, comentó una usuaria, lo que causó la furia de la chica reality. “Gracias a ustedes, ¿por qué? es gracias a mi trabajo, gracias lo que hago desde que tengo 13 años, gracias a mi talento”, expresó en aquel entonces.

