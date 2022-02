Los queridos “Robotín” y “Robotina” fueron entrevistados en el canal de YouTube “Así son las” de Chris Soifer y Mara Minor, donde contaron algunos detalles inéditos sobre su relación.

Durante la entrevista, el cómico Alan Castillo aprovechó para trolear cruelmente a la hermana de Micheille Soifer luego que esta le reclamara por decirle a Robotina, que sin él ella no sería famosa, ‘ni sería Rototina’.

“’Robotín’, tampoco tienes que decirle a ‘Robotina’ que sin ti no sería nada, que sin ti no sería famosa, que sin ti no sería ‘Robotina’. No puedes decirle esas cosas”, le dijo Chris a “Robotín”.

En respuesta, ‘Robotina’ le pidió que “mejor no la ayude” y ‘Robotín’ aprovechó para trolear a la menor de las Soifer.

“Claro, sin Micheille Soifer, tu tampoco sería Chris Soifer”, le dijo Alan Castillo, provocando las risas de todos los presentes.

