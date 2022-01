No se guardó nada. Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, estuvo en ‘B&H Podcast’, donde confesó más de la cuenta y reveló que en algún momento tuvo problemas con el juego, ya que gastaba grandes cantidades de dinero en los casinos.

El popular ‘Robotín’ fue invitado a un programa online llamado ‘B&H Podcast’, donde confesó algunas cosas que no reveló antes en televisión, como el motivo por el que fue al programa de Andrea Llosa y pidió una prueba de ADN, pero también reveló algunos detalles de su vida íntima, como el problema que tuvo con los juegos de azar.

Todo comenzó cuando le preguntaron a ‘Robotín’ cuánto ganaba por show y reveló la vez en la que más le pagaron: “El lugar donde más me han pagado fue en Arequipa, que yo no podía ir, me dijeron si tú choteas tu show en Lima te pago 1000 dólares y los pasajes(...) el tío me depositó, pero qué crees, los tres mil soles, fueron para el casino”, luego de hacer la confesión, el comediante se arrepintió y dijo: “Qué estoy contando, ya no voy a tomar creo”.

Pero su confesión no quedó ahí, Robotín con su bebida en mano reveló: “Oye yo he estado en Fábrica de Sueños, cuando daba ‘Fábrica de sueños’, me regalaron una moto, la vendí, tres mil soles, cero kilómetros, pero qué rico se siente cuando uno entras y las azafatas, joven gaseosa, cigarrito, sanguchito, metes tu plata en la máquina, pero después caminar desde el Mega Plaza hasta al aeropuerto”,

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Raffaella Camet cuenta que tuvo COVID-19

Camet asegura que superó la enfermedad.