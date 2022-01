¿Cansado de que lo sigan?, no es la primera vez que el popular ‘Giselo’ menciona a Samuel Suárez por publicar historias donde Edson Dávila está por la calle con amigos o celebrando y parece ser que la suerte está de su lado en Europa, pero Samuel Suárez respondió.

“¿Felizmente en Roma no hay ratujas o sí?”, este fue el texto que ‘Giselo’ publicó, retando a Samuel Suárez de ‘Instarandula’ e incluso lo etiquetó, para que quede claro que no es una indirecta.

Por su parte, ‘Samu’ demostró que él no se calla nada y respondió en su cuenta de ‘Instarandula’: “Edson desafía a las ratujas que hasta ahorita no lo han captado en sus vacaciones por Europa”.

Anteriormente Edson Dávila mandó indirectas a Samu, grabándose él mismo en su día a día, antes que lo publiquen en ‘Instarandula’: " encuentro en el mercado comprando mi pavito y mi pollito, no sé si les importe, pero antes de que me graben me grabo yo solo”, pero el periodista lo tomó con humor.

