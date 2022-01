¡Fuertes declaraciones! Samuel Suárez, el creador del portal web de espectáculos “Instarándula”, utilizó su espacio para referirse a las últimas declaraciones que dio Melissa Paredes para “Mujeres al Mando”, donde aseguró haberse sentido humillada y juzgada por el programa “América Hoy”, tras se ampayada besando a su bailarín.

“Mira Melissa, está bien que oficialices tu romance porque era lo que tocaba y tenía que suceder después de las imágenes de Año Nuevo, pero de ahí agarrar ese tema tuyo, que fue un ampay bien rochoso y decir que los hombres son así...”, comenzó diciendo el periodista.

En ese sentido, el popular ‘Samu’ tildó de ‘victimización’ el discurso que dio la modelo, y la invitó a que se haga responsable de sus actos.

“Usar la victimización para tratar de limpiarte ahora, no es. Hay gente que aplaude a los hombre infieles, yo no lo he hecho. Se llama igualdad, mi vida. No por el hecho que eres mujer, te han atacado. Responsabilízate por tus acciones, no culpes por eso a otros hombres o personas”, expresó Suárez.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO